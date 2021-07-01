Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цифровые портфолио появятся у столичных школьников

Иван Юминов

Город
Цифровые портфолио появятся у столичных школьников
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Проект по созданию цифровых портфолио учащихся, где будут фиксироваться их основные достижения, вскоре будет запущен в Москве. Об этом сообщила замглавы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева в четверг, 1 июля.

— Мы сейчас готовы к запуску цифрового портфолио учащихся, в котором все основные достижения учеников будут зафиксированы. И это может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение, — рассказала она в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Киселева добавила, что связь между вузами и средним образованием в столице лишь укрепляется. В городе работают 16 предуниверсариев, где учатся более 16 тысяч старшеклассников, приводит слова замглавы ведомства ТАСС.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

Читайте также:
Департамент образования и науки города МосквыМосковский урбанистический форум (МУФ)московские школьники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте