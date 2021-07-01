Цифровые портфолио появятся у столичных школьников

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Проект по созданию цифровых портфолио учащихся, где будут фиксироваться их основные достижения, вскоре будет запущен в Москве. Об этом сообщила замглавы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева в четверг, 1 июля.

— Мы сейчас готовы к запуску цифрового портфолио учащихся, в котором все основные достижения учеников будут зафиксированы. И это может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение, — рассказала она в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Киселева добавила, что связь между вузами и средним образованием в столице лишь укрепляется. В городе работают 16 предуниверсариев, где учатся более 16 тысяч старшеклассников, приводит слова замглавы ведомства ТАСС.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.