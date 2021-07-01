Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ за две недели выросло в Москве почти вдвое

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Число пациентов с коронавирусом в столице, находящихся на аппаратах ИВЛ, с 14 июня по 1 июля выросло на 252 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в четверг, 1 июля.

Так, 14 июня в городе зафиксировали 457 пациентов на ИВЛ, а в первый день июля это число достигло 709 человек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве от COVID-19 вылечились 5934 пациента. При этом выявлено 7597 новых случаев заражения. Госпитализировано 1690 человек, скончались 108 пациентов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.

Город получил уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего столица закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.