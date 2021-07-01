Почти шесть тысяч человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За сутки в Москве вылечились от коронавируса 5934 пациента. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

— В Москве выявлено 7597 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1690 человек, скончались 108 пациентов. На ИВЛ находятся 709 человек, — говорится в сообщении.

За все время пандемии число людей, вылечившихся от COVID-19, составляет 1 164 653. Оперштаб напоминает, что избавиться от коронавируса поможет вакцинация.

Фото: Оперштаб

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной.

Также он отметил, что с 1 июля в столице начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции. Процедуру уже можно провести в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля она доступна и в 12 городских поликлиниках. Опубликованы адреса пунктов, где можно сделать ревакцинацию в столице. Мэр рассказал, что привиться повторно могут спустя шесть месяцев переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку ранее. Причем препарат для вакцины доступен любой из зарегистрированных на территории РФ.