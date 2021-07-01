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Масштабный запуск каршеринга «Рули» в Москве запланирован на сентябрь

Иван Юминов

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Масштабный запуск каршеринга «Рули» в Москве запланирован на сентябрь
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Масштабный запуск проекта каршеринга «Рули», адресованный ко всем пользователям, может состояться в сентябре. Об этом сообщил глава проектов шеринга столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магомед Колгаев в четверг, 1 июля.

— Это платформа, которую мы запустили в режиме сбора заявок в начале мая. Основная задача — это создать такой сервис, который позволит делиться своим автомобилем со своими друзьями, знакомыми и с теми людьми, которым вы доверяете, — рассказал он в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Масштабный запуск проекта запланирован к сентябрю, добавил Колгаев. На данном этапе проводится сбор пользователей для тестирования системы, отмечает ТАСС.

Ранее Колгаев сообщил, что с начала года москвичи совершили более 2,5 миллиона поездок на прокатных электросамокатах, это является рекордом.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

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