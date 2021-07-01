Названы лауреаты юбилейной Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2021»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице прошла церемония награждения лауреатов премии «Медиа-Менеджер России» и, конечно, в их число вошли сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва».

Мероприятие состоялось в одном из лучших панорамных ресторанов города. Оделись гости соответствующе, впечатляя коллег костюмами золотого века Голливуда. К мерам безопасности тоже подошли серьезно — все участники принесли сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Среди гостей мероприятия были руководители медийно-коммуникационных подразделений корпораций, телеканалов, радиокомпаний, издательских домов, медиахолдингов, крупнейших PR- и рекламных агентств. От «Вечерней Москвы» лауреатами стали первый заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд-Шарнауд, он получил награду за успешную трансформацию редакции и оперативную организацию удаленной работы — без падения качества контента в условиях пандемии.

— Мы были готовы к этому вызову, — отметил Александр Шарнауд. — Еще в 2012 году мы создали конвергентную редакцию, журналисты которой могут работать из любого уголка города, писать текст сразу на газетную страницу.

Заместитель генерального директора редакции Владимир Манжула тоже был отмечен премией за успешное техническое перевооружение системы управления контентом сайта «ВМ».

— Идти в ногу со временем — наша обязанность как газеты правительства Москвы, — сказал Владимир Манжула. — Получение премии для меня многое значит. Это индикатор признания достижений.

Премия «Медиа-Менеджер России» проводится Издательским домом «МедиаБизнес» и профессиональным журналом о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке профессиональных медийно-коммуникационных ассоциаций, а также партнеров и спонсоров — активных игроков рынка. Премия учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Эта отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавших профессионализм и мастерство в своей области, за 21 год стала важнейшим индустриальным событием. По мнению представителей медийного сообщества и независимых экспертов, премия является профессиональной и самой авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.

Также в число лучших медиа-менеджеров вошли представители радиоотрасли — директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио Юлия Андрюшова и директор филиала холдинга ГПМ Радио в Ростове-на-Дону Владимир Найденов, директор по развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Юлия Шимарская и многие другие.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет всех лауреатов премии и желает им новых профессиональных достижений!