Названы побочные эффекты от вакцин

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На данный момент в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Тремя из них уже прививают граждан. Так, первым одобренным препаратом стал «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Затем в гражданский оборот поступила «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Третьей одобренной для применения в стране вакциной стал «КовиВак», который разработали в Центре им. М. П. Чумакова. Также совсем скоро в РФ начнут прививать «Спутником Лайт». «Вечерняя Москва» выяснила, какие побочные эффекты могут быть от каждой вакцины.

Вакцина «Спутник V» является комбинированной. Она состоит из двух доз, в которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы. Именно они и «знакомят» организм человека с геном S-белка COVID-19.

«Спутник V» — единственный препарат, который прошел все три фазы клинических испытаний. По заключению специалистов, эффективность данной вакцины составила 91,6 процента.

Эксперты заявляют, что у данной российской вакцины самый минимальный риск серьезных побочных эффектов в отличие от иностранных препаратов Pfizer, BioNTech и Moderna. Это 0,27 процента. Также не было зафиксировано аллергических реакций или анафилактического шока после прививки «Спутником V».

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России второй, осенью 2020 года. Она пептидная и состоит из искусственно синтезированных небольших фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунная система тренируется распознавать и нейтрализовать вирус в дальнейшем.

Эту вакцину также вводят в два этапа с интервалов в три недели. В марте 2021 года специалисты Роспотребнадзора заявили, что «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых людей и разрешена для применения среди лиц старше 60 лет. В списке побочных эффектов от вакцины Центра «Вектор» указаны кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса, боль в месте введения препарата. После инъекции любой вакцины человек обязан полчаса находиться под наблюдением врачей.

«КовиВак» разработали в Центре им. М. П. Чумакова, является цельновирионной. То есть в ее составе есть коронавирус SARS-CoV-2. Но он специально обработан таким образом, что не имеет инфекционных свойств и сохраняет способность вызывать защитную реакцию иммунитета. Возможные осложнения от вакцины — шокоподобное состояние и коллапс, развившиеся в течение первых двух суток после вакцинации.

«Спутник Лайт» — векторная вакцина, она сделана на основе аденовируса человека. Он применяется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Этот препарат является первым компонентом «Спутником V». Он не требует введения второй дозы. Вакцину в России хотят использовать в основном для молодых людей.

Как считают разработчики, после первых фаз испытаний «Спутник Лайт» показал хорошие результат: иммунитет к коронавирусу сформировался у всех. Не было выявлено и осложнений. Специалисты также уверены, что однократное введение препарата снижает риск возникновения побочных эффектов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что врач назвала три причины для вызова врача после прививки от коронавируса. После первого этапа вакцинации от коронавируса могут появляться такие неприятные побочные симптомы, как температура, озноб, слабость или аллергия.