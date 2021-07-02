Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и пятнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и девять отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ранее «Вечерняя Москва» писала, с чем столкнутся туристы из-за отмены рейсов на юг. Многие туристы, которые планировали отдых в августе на курортах Краснодарского края, могут потерять деньги, уже заложенные на отпуск. Авиакомпании планируют сократить в два раза количество рейсов на Кубань, поэтому вылеты будут отменяться или переноситься.