Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и пятнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и девять отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее «Вечерняя Москва» писала, с чем столкнутся туристы из-за отмены рейсов на юг. Многие туристы, которые планировали отдых в августе на курортах Краснодарского края, могут потерять деньги, уже заложенные на отпуск. Авиакомпании планируют сократить в два раза количество рейсов на Кубань, поэтому вылеты будут отменяться или переноситься.