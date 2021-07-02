Минстрой предложил повысить плату за капитальный ремонт жилья

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило повысить цены на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил заместитель главы ведомства Максим Егоров.

Выступая на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации, он сказал, что стоимость контрактов по капремонту необходимо увеличить на 25 процентов без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. На такой шаг следует пойти из-за значительного подорожания стройматериалов, пояснил Егоров.

Он отметил, что Минстрой разработал проект постановления правительства. По словам замминистра, изменения позволят избежать риска срыва контрактов по капремонту.

— Действительно тяжело, что за несколько лет, когда идет программа, в некоторых субъектах РФ ни разу не поднималась плата за капремонт, при этом стоимость строительных материалов и работ по капремонту возросли в несколько раз, — сообщил он, передает Интерфакс.

Россияне начали получать квитанции об оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов с июля 2015 года. При помощи программы, которая рассчитана на 30 лет, власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, зачем собственникам жилья нужны спецсчета. Все стратегии развития отраслей строительства и ЖКХ (и та, которая действовала до 2020 года, и та, которая находится в стадии принятия до 2035 года), в той или иной мере отражают, что проведение капитального ремонта напрямую связано с использованием специальных счетов.