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Названы возможные причины хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде

Михаил Алимов

Происшествия
Названы возможные причины хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде
Фото: МЧС РФ

Причинами хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде могли стать неисправность газового оборудования и человеческий фактор.

— Среди основных версий рассматривается нарушение герметичности газового оборудования, а также несоблюдение жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов, — сообщает источник агентства Интерфакс.

По мнению источника, человеческий фактор — приоритетная версия.

— По предварительным данным, один из жильцов мог заснуть в нетрезвом состоянии, преднамеренно или нет оставив газ включенным. Эта версия будет проверена после опроса пострадавших, — рассказывает он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области рассказали, что при ЧП были повреждены несущие конструкции дома.

— Первый и второй подъезд, скорее всего, пойдет под снос, потому что нарушены несущие конструкции. Сейчас будет решаться вопрос по расселению жильцов, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что всех пострадавших достали из-под завала. Ими оказались мужчины 1977, 1980 и 1951 годов рождения.

— Один мужчина получил термические ожоги более 50 процентов тела, госпитализирован в Приволжский исследовательский медуниверситет (ПИМУ), мужчина с множественными ушибами госпитализирован в ГКБ № 39. Еще один мужчина с ожогами 70 процентов тела госпитализирован в Ожоговый центр ПИМУ, — рассказали агентству в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме № 16 на улице Светлоярской поступило в 6:57 утра пятницы. По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы. При хлопке обрушились межэтажные перекрытия и перегородки. Открытого огня не было, оказались выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что названа возможная причина ЧП в жилом доме в Екатеринбурге. МВД опровергло, что причиной был хлопок бытового газа. По данным ведомства, причиной происшествия в многоквартирном доме в Екатеринбурге может быть возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости.

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