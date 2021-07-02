Столичные власти начали разрабатывать новый генплан города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Власти Москвы приступили к работе над проектом нового генплана столицы. Процесс разработки длится уже несколько месяцев. Об этом в кулуарах Московского урбанистического форума рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы работаем над генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем сейчас большую работу по поручению Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы — прим. «ВМ») по формированию новых подходов к принципам градостроительного планирования, — заявил он.

Он отметил, что основная задача нового плана заключается в переносе акцента на создание рабочих мест, причем не только на заводах и фабриках. По словам заммэра, правительство заинтересовано в комбинации строительства жилья, создания новых предприятий и привлечения в город новых коммерческих компаний. Он также добавил, что основой нового документа Москвы станет функционирование территорий на основе экономического моделирования.

Так, по мнению Бочкарева, формирование правильных принципов разработки генплана является главным вызовом для столичных властей.

— Время, когда рисовались просто красные линии кварталов и дорог, уже прошло, это примитивно, — уточнил он.

Глава Стройкомплекса подытожил, что ключевой задачей данной работы является сочетание вопросов городского строительства и эффективного экономического развития, пишет РИА Новости.

Ранее в Москве были подведены итоги форсайт-проекта «Москва-2050», в ходе которого эксперты из разных сфер сформулировали почти 400 трендов развития столицы. Задачу форсайта организаторы — Институт Генплана Москвы и Москомархитектура — определили так: необходимо увидеть глубинную суть происходящих изменений и оценить перспективы столицы.