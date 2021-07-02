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Роднина оценила возможность Медведевой заняться парным катанием

Полина Долганова

Спорт
Роднина оценила возможность Медведевой заняться парным катанием
Фото: Cкриншот видео YouTube

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, бывшая фигуристка Ирина Роднина оценила возможность возвращения серебряной чемпионки Евгении Медведевой в большой спорт в качестве представительницы парного катания.

По ее словам, в настоящее время молодая спортсменка только пробует себя, ищет, чем заняться. Однако все эти попытки больше похожи на шоу, нежели на настоящий спорт.

— Но это все больше шоу, к спорту это отношения не имеет. Самореклама — да, нужно привлечь чуть больше внимания к себе перед новыми программами, — заявила Роднина.

Она добавила, что сомневается в возвращении Медведевой на соревнования в роли парницы, так как большая пауза в спортивной карьере помешает ей показать результат.

Она подытожила, что догнать уровень 12-летних профессиональных представительниц этого вида фигурного катания крайне сложно, когда тебе 21 год. Для этого, по словам бывшей спортсменки, нужны «другие мозги», передает Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне Медведева не участвовала в соревнованиях из-за травмы спины. В этом году, согласно спискам Международного союза конькобежцев (ISU), спортсменка также не вошла в перечень участниц этапов Гран-при сезона 2021/22.

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