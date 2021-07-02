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Анастасия Ракова заявила, что Москва справляется с пандемией коронавируса

Полина Долганова

Город
Анастасия Ракова заявила, что Москва справляется с пандемией коронавируса
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Несмотря на сложность эпидемической ситуации, Москва справляется с пандемией коронавируса, город продолжает жить практически в нормальном режиме. Об этом в пятницу, 2 июля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

Она отметила, что резкая вспышка заболеваемости COVID-19 началась в июне. Основной причиной роста является приход в Россию нового индийского штамма вируса.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями, — сказала заммэра.

Она также выразила надежду на то, что Москва справляется с пандемией не хуже других городов мира.

Ракова также отметила, что все решения по борьбе с инфекцией принимались в столице совместно с федеральными властями.

По ее словам, все инициативы правительства города рассматривались очень оперативно и находили отклик и одобрение. Она подытожила, что ранее Москва не принимала таких серьезных и быстрых решений на уровне России и ее столицы, пишет РИА Новости.

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