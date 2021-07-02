Захарова иронично ответила на заявление Зеленского о русских и украинцах

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы больше не единый народ. Она напомнила о его интервью, данном в 2014 году, где Зеленский говорил обратные вещи.

В интервью, данном агентству Интерфакс-Украина 1 июля 2021, он заявил, что «мы (русские и украинцы — прим. «ВМ») точно не один народ».

В другом интервью, которое Зеленский дал «Муниципальной газете» 18 апреля 2014 года, он заявлял, что русские и украинцы — один народ.

— В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты! Очевидно, за семь лет многое изменилось», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что 30 июня во время прямой линии Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом. После этого Зеленский в интервью высказал противоположную точку зрения.

Ранее Захарова ответила властям США словами из советского мультфильма. Она сравнила позицию государства с мультфильмом про Крошку Енота.