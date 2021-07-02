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Еврейский музей пригласил москвичей на День открытых дверей

Ольга Маркова

Развлечения
Еврейский музей пригласил москвичей на День открытых дверей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 5 июля приглашает москвичей и гостей столицы на День открытых дверей. В этот день можно будет бесплатно посетить основную экспозицию и выставку «Маленькое искусство».

Кроме того, для посетителей запланированы обзорные экскурсии по экспозиции и по выставке. Здесь каждый сможет начать знакомство с историей еврейской общины в России.

После экспозиции или перед ее осмотром можно посетить кошерное кафе Rishon или попробовать летнее меню уличного фудтрака на веранде.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, информирует сайт музея.

Ранее сообщалось, что Дом культуры «Мосрентген» 4 июля приглашает зрителей посмотреть музыкальный спектакль «Мир Диснея». В авторском мюзикле в одной сюжетной линии соединились номера из фильмов и мультфильмов студии «Дисней».

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