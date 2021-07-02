Триеннале текстильного искусства пройдет в музее «Царицыно»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает москвичей и гостей столицы увидеть самый масштабный в России конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества, — Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Тема выставки — «В поисках пространства» — предлагает по-новому взглянуть на предназначение арт-объектов.

Часть экспозиции можно будет увидеть под открытым небом — в Царицынском пейзажном парке. На время триеннале музей станет территорией экспериментов, где художники смогут попробовать себя в разных форматах.

«Царицыно» обладает уникальной коллекцией произведений авторского ткачества XX века. Это наиболее полное на территории России собрание работ ведущих мастеров бывших союзных республик. Последние десять лет музей целенаправленно выстраивает связи с современными мастерами, чьи произведения также поступают в коллекцию.

В рамках триеннале будет работать персональная экспозиция «Эволюция взгляда» латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, младшей сестры композитора Раймонда Паулса.

К триеннале подготовлена большая параллельная программа, большинство мероприятий которой — лекций, мастер-классов, творческих встреч, кураторских и авторских экскурсий — будет интересно всем посетителям.

Выставка пройдет с 8 июля по 10 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.