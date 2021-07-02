Более 70 процентов участников «Московского долголетия» привились от COVID-19

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Более 70 процентов участников «Московского долголетия» сделали прививку от коронавируса с начала масштабной вакцинации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 2 июля.

— Люди старшего поколения понимают, что это — единственный возможный способ быстрее вернуться к привычной жизни, — рассказал глава города.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг: сделать прививку должны не менее 60 процентов сотрудников предприятий сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии. Первым компонентом нужно привиться в срок до 15 июля, вторым — до 15 августа.

На сегодняшний день в Москве можно сделать первичную прививку вакциной «Спутник V» в городских поликлиниках, ТРЦ, а также в павильонах «Здоровая Москва».

29 июня мэр Собянин сообщил, что ежедневно на вакцинацию от COVID-19 записываются 87 тысяч москвичей.