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Москвичам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тесты на антиген к COVID-19

Юлия Павлушова

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Москвичам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тесты на антиген к COVID-19
Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Все заболевшие ОРВИ в столице должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что, помимо ПЦР-теста, пациенты будут сдавать экспресс-тест на антиген к инфекции. Его результат получают в течение получаса. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии.

— Индийский штамм в Москве фактически вытеснил все остальные. Он в разы заразнее, чем уханьский, его инкубационный период гораздо меньше: примерно три–пять дней, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Вместе с тем окончательный диагноз будут ставить на основании ПЦР-тестирования. По словам заммэра, эта мера поможет снизить число тяжелых случаев коронавируса и быстрее прерывать цепочки передачи инфекции.

Если экспресс-тест покажет положительный результат, изоляцию должны будут соблюдать и те, кто живет вместе с пациентом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что вспышку COVID-19 в Москве вызвал новый штамм.

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