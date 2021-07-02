Голикова разъяснила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае

Фото: Правительство РФ

Россияне, не имеющие прививки от коронавируса, получат возможность сделать ее по месту отдыха в Краснодарском крае после 1 августа в течение трех дней. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в пятницу, 2 июля.

— Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного, — рассказала Голикова.

При наличии медицинского отвода от вакцинации людям потребуется ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Непривитые туристы смогут вакцинироваться в течение трех дней с момента прибытия в регион, приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе.

До этого стало известно, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса.