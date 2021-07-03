Более пяти тысяч человек побывали в летних кинотеатрах в Подмосковье

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Более пяти тысяч человек стали гостями проекта «Кинопарк» в Московской области. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в региональном Министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что просмотр любимых фильмов на большом экране под открытым небом — это отличный способ расслабиться после рабочего дня и провести время с друзьями или с семьей.

— В июне гостями проекта «Кинопарк» стали более пяти тысяч зрителей в 20 городских округах Подмосковья, — сказано в материале.

«Кинопарк» — совместный проект Министерства культуры Московской области и «Мособлкино».

Вход на все киносеансы бесплатный. Все гости должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, сообщается на портале «Подмосковье».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что летние кинотеатры «Москино» восстановили работу с 21 июня. Из-за эпидемиологической обстановки кинотеатры прекращали свою работу с 15 июня.