Более пяти тысяч человек побывали в летних кинотеатрах в Подмосковье
Более пяти тысяч человек стали гостями проекта «Кинопарк» в Московской области. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в региональном Министерстве культуры.
В ведомстве отметили, что просмотр любимых фильмов на большом экране под открытым небом — это отличный способ расслабиться после рабочего дня и провести время с друзьями или с семьей.
— В июне гостями проекта «Кинопарк» стали более пяти тысяч зрителей в 20 городских округах Подмосковья, — сказано в материале.
«Кинопарк» — совместный проект Министерства культуры Московской области и «Мособлкино».
Вход на все киносеансы бесплатный. Все гости должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, сообщается на портале «Подмосковье».
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что летние кинотеатры «Москино» восстановили работу с 21 июня. Из-за эпидемиологической обстановки кинотеатры прекращали свою работу с 15 июня.