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В аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза кубинских сигар

Юлия Курганова

Происшествия
В аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза кубинских сигар
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у пассажира рейса из кубинского города Варадеро 150 сигар на 573 тысячи рублей, которые он пытался незаконно перевезти через границу. Об этом сообщается в пятницу, 2 июля, на сайте таможни.

Уточняется, что в результате таможенного досмотра багажа у 31-летнего гражданина Кубы обнаружили шесть коробок с сигарами. Согласно заключению Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, стоимость задержанных товаров составила 573 тысячи 216 рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.2 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что таможенники нашли три ордена Красного Знамени в почтовом отправлении из Украины. Экспертиза подтвердила их подлинность. Заказавшего посылку россиянина задержали.

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