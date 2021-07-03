Анастасия Решетова назвала причины перехода в ислам

Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

Модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые рассказала о причинах смены религии. Об этом она сообщила подписчикам во время прямого эфира в соцсети Instagram.

— Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял, — сказала 25-летняя знаменитость.

Решетова призналась, что начала изучать мусульманскую религию около двух лет назад, но окончательное решение о переходе в ислам ей далось тяжело. Модель рассказала фанатам, что полностью отказалась от спиртных напитков и всерьез взялась за изучение Корана, передает издание StarHit.

Ранее ходили слухи, что у Анастасии появился богатый возлюбленный из восточной страны. Якобы ради него она сменила и религию, и имя. Но модель сразу опровергла эти слухи.

Напомним, что Решетова спровоцировала слухи о смене религии еще в апреле. Сначала она опубликовала в Instagram снимок в черном платке на фоне мечети и поздравила верующих с началом Рамадана. А потом стало известно, что модель сменила имя на Мадина. Вместе с тем информацию о переходе в ислам она никак не подтверждала.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что подписчики оценили отрывок из нового клипа Решетовой. Подписчики звезды неоднозначно приняли новинку.