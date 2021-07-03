Инфекционист предупредила россиян о «болезни купальщиков»

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Доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина рассказала о церкариозе, более известном как «болезнь купальщиков». Она раскрыла подробности этой болезни.

Врач отметила, что церкариоз является острым паразитарным заболеванием. Оно развивается у людей, которые купаются в водоемах со стоячей водой.

Данное заболевание вызывается личинками паразитических плоских червей. С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, это сопровождается появлением высыпания и сильным зудом, сообщается в издании NN.ru.

Профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, как избежать заражения церкариозом. Она порекомендовала выбирать разрешенные для купания водоемы, например, официальные пляжи.

— И избегайте стоячей воды, где мало подводных течений и вода не обновляется, — сообщила врач в интервью «Ленте.ру».

Она добавила, что чаще всего при церкариозе пациентам назначаются антибиотики и противопаразитарные препараты.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что профессор Продеус предупредил об опасности зуда после купания. Он рассказал о церкариозе, или «болезни купальщиков».