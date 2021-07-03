Иммунолог рассказал об отличиях коронавируса с прививкой и без

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Всплеск заболеваемости коронавирусом затронул и тех россиян, кто ранее уже сделал прививку. Как у них протекает болезнь, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, тяжелые случаи COVID-19 встречаются у вакцинированных пациентов довольно редко, и это основное отличие течения болезни до и после прививки.

— Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, но эта вероятность снижена на 98-99 процентов, — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что, заболев коронавирусом, привитый человек тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, однако этот период будет короче, чем обычно.

Вакцинированный может не знать, что опасен для окружающих, так как симптомов COVID-19 у него, скорее всего, не будет, отметил Крючков.

Ранее доктор Мясников рассказал, в каком случае нельзя делать прививку от COVID-19. По его словам, абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало. Причем часто это зависят от того, у кого они были выявлены.