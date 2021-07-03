Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты ВОЗ рассказали, какие напитки нельзя употреблять в жару

Юлия Курганова

Общество
Специалисты ВОЗ рассказали, какие напитки нельзя употреблять в жару
Фото: Pexels

Напитки, которые могут нанести серьезный вред здоровью в жаркую погоду, назвали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Людям следует держать тело в прохладе и пить много жидкости. Если появится головокружение, то необходимо немедленно обратиться к врачу, указали специалисты.

Из напитков в ВОЗ рекомендовали употреблять чистую воду и полностью отказаться от спиртного, также следует исключить напитки с высоким содержанием кофеина и сахара, подчеркнули эксперты, передает издание Nation News.

Ранее врач рассказала, как холодные продукты влияют на организм в жару. Они могут вызвать простуду и ОРЗ, а также стать дополнительным стрессом для организма.

Читайте также:
напиткижараВОЗ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте