Специалисты ВОЗ рассказали, какие напитки нельзя употреблять в жару

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Напитки, которые могут нанести серьезный вред здоровью в жаркую погоду, назвали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Людям следует держать тело в прохладе и пить много жидкости. Если появится головокружение, то необходимо немедленно обратиться к врачу, указали специалисты.

Из напитков в ВОЗ рекомендовали употреблять чистую воду и полностью отказаться от спиртного, также следует исключить напитки с высоким содержанием кофеина и сахара, подчеркнули эксперты, передает издание Nation News.

Ранее врач рассказала, как холодные продукты влияют на организм в жару. Они могут вызвать простуду и ОРЗ, а также стать дополнительным стрессом для организма.