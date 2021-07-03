Владелец украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, отказался от помощи России

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Владелец рыболовецкого судна Украины, которое терпит бедствие в Черном море, отказался от помощи моряков российского Черноморского флота. За ним выслан специальный буксир из Очакова. Об этом в субботу, 3 июля, рассказали в Росморречфлоте.

— Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает, — рассказал пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

Также он сообщил, что российские военные сразу пришли на помощь и уведомили украинскую сторону о ЧП.

— У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы, — отметил Кравченко в разговоре с Пятым каналом.

Ранее сообщалось, что катер Черноморского флота направлен в район, где терпит бедствие украинский корабль. Он принял сигнал бедствия от украинского судна на международном канале связи. Капитан сообщил, что у него отказал двигатель. Сам корабль обесточен и находится в дрейфе.