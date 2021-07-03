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Московская полиция задержала восемь тиктокеров, устроивших танцы на дороге

Михаил Алимов

Происшествия
Московская полиция задержала восемь тиктокеров, устроивших танцы на дороге
Фото: МВД
Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Полиция задержала восемь человек, которые устроили танцы на проезжей части в районе Патриарших прудов. Они снимали это на видео, сообщает в субботу, 3 июля, пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Незадолго до этого в социальных сетях появилось видео из TikTok, на котором группа девушек танцевала на проезжей части возле Патриарших и перекрывала этим движение. При этом правоохранители пытались их разогнать.

— Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения пешеходами и повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по вечерам ограничили на Патриарших прудах в Москве. Произошло это из-за жалоб местных жителей.

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