Московская полиция задержала восемь тиктокеров, устроивших танцы на дороге

Фото: МВД

Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Полиция задержала восемь человек, которые устроили танцы на проезжей части в районе Патриарших прудов. Они снимали это на видео, сообщает в субботу, 3 июля, пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Незадолго до этого в социальных сетях появилось видео из TikTok, на котором группа девушек танцевала на проезжей части возле Патриарших и перекрывала этим движение. При этом правоохранители пытались их разогнать.

— Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения пешеходами и повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по вечерам ограничили на Патриарших прудах в Москве. Произошло это из-за жалоб местных жителей.