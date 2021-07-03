Вирусологи опровергли известный миф о вакцине «Спутник V»

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» не оказывает влияния на геном человека. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Эксперт отметил, что аденовирусы, которые содержатся в препарате, не могут размножаться в человеческом организме.

— Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается, — заявил вирусолог.

По словам Алексея Аграновского, аденовирус способен размножаться только в специальной культуре так называемых клеток-ферментеров. При этом после вакцинации в человеческих клетках он остается лишь в течение двух недель.

Доктор биологических наук Сергей Нетесов также рассказал, что у «вакцинного» варианта аденовируса нет части генома природного варианта, пишет URA.RU.

Ранее вирусолог, старший научный сотрудник центра «Вектор» и руководитель научного проекта Университета Бен-Гуриона Анна Демина объяснила разницу между тремя российскими вакцинами от коронавируса.