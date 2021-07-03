Победившую в акции «Я развиваю МЭШ!» школьницу пригласили на работу в ТемоЦентр

Фото: vk.com / Сергей Собянин

Победившую в акции «Я развиваю МЭШ!» столичную старшеклассницу Марию Калинину пригласили на работу в ТемоЦентр. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 3 июля.

По словам главы города, эксперты проекта рассматривали IT-разработки школьников столицы. Речь идет о полезных сервисах и приложениях. Например, программа Hello, Student поможет изучить английский язык.

Сергей Собянин отметил, что Мария Калинина предложила лучшую систему достижений и бонусов для портфолио ученика и теперь сможет развивать свой проект на профессиональном уровне.

— Пока школьники отдыхают, продолжаем совершенствовать платформу «Московской электронной школы», — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва «просто обязана быть лучше других» ради молодого поколения. По мнению Сергея Собянина, город должен отвечать запросам прогрессивных и умных молодых людей.