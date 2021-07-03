Мощности прививочных пунктов для иностранцев планируют увеличить в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пропускная способность прививочных пунктов против COVID-19 для иностранцев вырастет в столице. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки, — отметил он.

Глава города также выразил надежду, что на следующей неделе число москвичей, которые привьются первым компонентом вакцины от коронавируса, достигнет трех миллионов.

— Это значит — мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики, — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты — общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.