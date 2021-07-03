СМИ: Япония напомнила США о Перл-Харборе из-за российских учений

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Военные учения, которые провела российская армия неподалеку от Гавайских островов, должны вызвать настороженность. Об этом в субботу, 3 июля, заявил заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.

Он провел параллель между действиями России и нападением японской армии в годы Второй мировой войны на американский остров Оаху.

— Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор. Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью, — подчеркнул политик.

Кроме того, Ясухидэ Накаяма считает, что в отношении Китая необходимо проводить политику сдерживания. Причина в том, что страна проводит учения в координации с российскими партнерами, отметил он.

По словам Накаямы, Япония ожидает, что Россия будет проводить учения без нарушений принципов международного права, пишет Daily Express.