Более 130 «пьяных» аварий с пострадавшими произошло в Москве в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве с начала 2021 года произошло 133 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На севере Москвы было зафиксировано 17 подобных аварий, на востоке столицы — 16 аварий, на юге — также 16, а на юго-западе — 15. Еще по три ДТП зарегистрировали в Новой Москве и в ЗелАО.

При этом на востоке столицы число «пьяных» аварий сократилось на 36 процентов, а на севере города — на шесть процентов.

В ведомстве призвали столичных водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и быть внимательнее на дорогах.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Ранее ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду. Позже был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве.