Журналистка из Ставрополья погибла при падении машины с подъемника в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Журналистка из Ставрополья Наталия Мхоян погибла при падении машины с подъемника в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в социальных сетях коллеги и друзья погибшей.

В МЧС по региону сообщали, что в субботу, 3 июля, в ущелье Адыр-Су автомобиль упал с платформы подъемника. В машине во время инцидента находилась жительница Ставропольского края, которая погибла при падении.

Позже стало известно, что в машине находилась известная журналистка Наталия Мхоян.

— Погибла Наташенька Мхоян! Ужасно, несправедливо! Царствие небесное, милая, талантливая девочка! Скорблю, — сообщила журналистка Екатерина Кудрявец в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, пишет ТАСС.