Синоптик предупредил о возвращении аномальной жары в Москву

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Аномальная жара будет наблюдаться в Москве и области с середины следующей недели до 13-14 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду, 7 июля, температура воздуха в столице достигнет 30 градусов тепла. В четверг, 8 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 32-34 градусов.

— Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13–14 июля такая жаркая погода сохранится, — пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что температура в столичном регионе будет на пять градусов превышать норму. По словам Вильфанда, новая волна тепла будет похожа на июньскую аномальную жару, пишет ТАСС.

В свою очередь, сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.