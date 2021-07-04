Появились первые кадры с места крушения военного самолета на Филиппинах

Фото: Twitter / GrangerE04117

В Сети появились первые кадры с места падения военного самолета на филиппинском острове Холо. На них видны обломки авиасудна, от которых идут клубы черного дыма.

Также сообщается, что из-под обломков самолета удалось спасти по меньшей мере 40 человек. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Около 17 человек погибли. Судьба остальных пока остается неизвестной.

По словам генерала Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехана, самолет при приземлении не попал на взлетно-посадочную полосу.

Напомним, о падении филиппинского военного самолета, на борту которого находились 85 человек, стало известно 4 июля. Самолет С-130 разбился во время совершения посадки на острове Холо (провинция Сулу).