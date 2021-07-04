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Военный самолет с 85 людьми на борту потерпел крушение на Филиппинах

Илья Ашуров

В мире
Военный самолет с 85 людьми на борту потерпел крушение на Филиппинах
Фото: Pexels

Филиппинский военный самолет, на борту которого находились 85 человек, потерпел крушение. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщило агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на генерала Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехана.

По словам военного, самолет С-130 разбился во время совершения посадки на острове Холо. В настоящее время из-под обломков потерпевшего крушения воздушного судна спасли 15 человек.

На месте падения самолета продолжается работа экстренных служб. Генерал выразил надежду на спасение остальных членов экипажа, передает AFP.

Ранее сообщалось о крушении самолета Ан-2 в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля в 04:00 по московскому времени недалеко от города Кызылорда. Самолет проводил обработку рисовых полей. Экипаж самолета выжил.

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