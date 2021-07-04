Военный самолет с 85 людьми на борту потерпел крушение на Филиппинах

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Филиппинский военный самолет, на борту которого находились 85 человек, потерпел крушение. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщило агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на генерала Вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехана.

По словам военного, самолет С-130 разбился во время совершения посадки на острове Холо. В настоящее время из-под обломков потерпевшего крушения воздушного судна спасли 15 человек.

На месте падения самолета продолжается работа экстренных служб. Генерал выразил надежду на спасение остальных членов экипажа, передает AFP.

#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.



AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq — Granger (@GrangerE04117) July 4, 2021

Ранее сообщалось о крушении самолета Ан-2 в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля в 04:00 по московскому времени недалеко от города Кызылорда. Самолет проводил обработку рисовых полей. Экипаж самолета выжил.