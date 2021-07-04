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Мужчина ударил 92-летнего пенсионера на востоке столицы и получил пулю в грудь

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина ударил 92-летнего пенсионера на востоке столицы и получил пулю в грудь
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Главная аллея, 11 Карта всех событий

На востоке столицы мужчина ударил 92-летнего пенсионера по голове, после чего в него выстрелили из пистолета. Об этом в воскресенье, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ранним утром 3 июля на спортивной площадке в Измайловском парке. Между мужчинами произошел конфликт, который в какой-то момент перерос в рукоприкладство. Младший его участник, 49-летний москвич, ударил своего оппонента тяжелым предметом по голове. Вероятно, последний в свою очередь для самообороны выстрелил в него из пистолета.

Обоих участников происшествия доставили в больницу с серьезными повреждениями. Среди прочего у пенсионера диагностировали черепно-мозговую травму, а у его оппонента — огнестрельное ранение в область груди.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала об избиении пожилой пациентки больницы в Костроме. Жестокие кадры с избиением появились в городском сообществе в одной из социальных сетей.

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