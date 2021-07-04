«Маленькая ложь»: что делать, если начальник и коллеги «дергают» в отпуске

Фото: Pexels

Если начальник беспокоит сотрудника в отпуске по рабочим вопросам, можно вежливо отказаться от их решения. Сначала стоит предложить решить вопросы после отпуска, а после придумать историю, которая не позволяет во время отдыха заниматься работой. Обращения рядовых коллег вовсе можно оставить без ответа, если они не относятся к форс-мажору. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, есть руководители, с которыми никак не получится поговорить и отказаться от участия в работе. Большая часть начальников не готова услышать отказ сотрудника и уважать его.

Если же сотрудник решил попытаться отказаться от привлечения к решению рабочих вопросов в отпуске, то просьбу нужно сформулировать определенным образом. При этом стоит понимать, что риск испортить отношения с руководителем присутствует.

— Например, нашего руководителя зовут Марья Ивановна. Мы ей пишем: «Марья Ивановна, при всем моем уважении, можем отложить этот вопрос до понедельника? Я сейчас нахожусь за тридевять земель, на даче, с детьми, в пионерском лагере». В данном случае этикет будет лоялен даже к какой-то небольшой лжи. Этикет не призывает врать. Но это ложь во спасение, — сказала эксперт.

По ее словам, «маленькая ложь во спасение допускается». Поэтому можно придумать историю, согласно которой возможности помочь решить какой-то рабочий вопрос нет, и есть шанс, что сотрудника оставят в покое.

Если же специалиста в отпуске «дергают» рядовые коллеги, то здесь все проще: можно вообще не отвечать.

— В этикете есть правило: нужно уважать право человека на отдых. На больничном, в отпуске, в выходные не надо дергать человека. Если речь, конечно, не о форс-мажоре, когда все пропало и только этот сотрудник может помочь, — сказала Холгова.

В случае если вопрос безотлагательный и нужно побеспокоить коллегу, который имеет право на отдых, действовать следует тоже согласно этикету. Для начала стоит извиниться за беспокойство, потом объяснить причину этого и озвучить просьбу.

— Если ситуация рядовая, можем вообще не отвечать или сказать: «Петр, обсудим это в понедельник. Я сейчас отдыхаю». Прямым текстом, не думая, обидится этот человек или нет. Он сам в первую очередь не прав, — заключила эксперт.

В свою очередь, как рассказала «ВМ» директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова, во время отдыха работника применить к нему какие-либо легальные санкции за игнорирование указаний и просьб нельзя. Это запрещено законом.

— Легальные — это предписание, выговор, увольнение. Работодатель не может применить наказание к человеку в период его отпуска, — сказала Митрофанова.

По ее словам, в случае отказа работника исполнять свои обязанности во время отдыха начальник может применить нелегальные санкции: угрозы лишения премии, следующего отпуска. Также Митрофанова подчеркнула, что нередко работодатели используют премию не как меру поощрения сотрудников за добросовестное исполнение обязанностей, а как наказание.

— Если что-то человек сделал, и руководитель хочет в следующем месяце не дать премию, то он должен, исходя из этого положения, это нормально мотивировать. На основании, например, несвоевременного выполнения чего-то. Но опять же это не может опираться на то, что человек не сделал что-то в период отпуска. Потому что само требование человека сделать что-то в отпуске нелегально со стороны работодателя, — сказала эксперт.

Также Митрофанова отметила, что руководитель может отозвать сотрудника из отпуска. Но это возможно только с письменного согласия подчиненного.

— Легально ничего сделать нельзя. Потому что в период отпуска человек не обязан работать. А нелегальные способы у любого работодателя всегда в рукаве есть, — сказала собеседница «ВМ».

Кроме того, если работник, отказавшийся работать в отпуск, после выхода на работу узнал о том, что ему, например, вынесен выговор за что-либо задним числом, он всегда может его оспорить и написать в приказе, что не согласен с документом. Если же начальник решил пойти на более жесткие меры после неготовности подчиненного работать во время отдыха, защитить права и интересы сотрудника поможет трудовая инспекция.