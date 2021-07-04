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СК проверит информацию об обыске вещей пенсионера врачами на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
СК проверит информацию об обыске вещей пенсионера врачами на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Нагорная улица Карта всех событий

Следователи проверят информацию о противоправных действиях в отношении пенсионера на юго-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в воскресенье, 4 июля.

— На сайте одного из информационных агентств размещено видео, на котором сотрудник частной скорой помощи, находясь в квартире пожилого мужчины 1930 года рождения, расположенной по улице Нагорной в городе Москве, без его согласия осмотрел содержимое ящика стола, а также ощупал его одежду, — рассказала она.

СК организовал доследственную проверку, в ходе которой опросил мужчину и его родственников. Ведомство устанавливает сотрудников, которые осуществили выезд к пенсионеру, отмечается на сайте СК.

Ранее в Депздраве Москвы сообщили, что сотрудники бригады скорой помощи, которые якобы копались в вещах ветерана в столице, не имеют отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова, они были из коммерческой организации.

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