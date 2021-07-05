Обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в Омской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных категорий жителей ввели в Омской области. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора региона, опубликованном в воскресенье, 4 июля.

Власти обязали привиться от коронавируса граждан, которые работают в сфере образования, здравоохранения, торговли и общественного питания. Кроме того, вакцинироваться должны будут сотрудники социальной защиты и социального обслуживания, МФЦ, общественного транспорта.

В Омской области также планируют прививать госслужащих, таксистов и работников просветительских мероприятий.

Первый компонент вакцины сотрудники в данных сферах должны будут получить до 31 июля, а второй компонент вакцины — до 28 августа.

Ранее столичных работодателей обязали отстранить непривитых сотрудников. Позже оперштаб объяснил, как будет осуществляться контроль за обязательной вакцинацией. Так, он будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Организациям, которые не будут соблюдать предписанные требования, грозит приостановка работы на 90 суток.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

«Вечерняя Москва» ранее писала, что еще восемь регионов России введут обязательную вакцинацию для ряда работников.