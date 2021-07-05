СМИ: Крупную военную базу США обстреляли в Сирии

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Крупную военную базу США обстреляли реактивными снарядами в Сирии. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказал директор медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» Фархад Шами телеканалу RT Arabic.

Он уточнил, что база США расположена в районе нефтяного месторождения Эль-Омар Дейр-эз-Зоре. Объект находится под охраной сил СДС, отметил Шами.

По его словам, военные нанесли удар по проиранским группировкам. Информация о пострадавших американцах не поступала.

При этом сирийские активисты сообщали, что слышали взрывы в районе месторождения Эль-Омар, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

Позже в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, было выпущено восемь ракет.