Пентагон опроверг информацию об обстреле военной базы США в Сирии

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Американская военная база в Сирии не подвергалась ракетному обстрелу в воскресенье, 4 июля. Об этом рассказал представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что крупную военную базу США обстреляли реактивными снарядами в Сирии 4 июля. База расположена в районе нефтяного месторождения Эль-Омар Дейр-эз-Зоре, объект находится под охраной сил СДС. Военные нанесли удар по проиранским группировкам. Информация о пострадавших американцах не поступала.

Маротто опроверг данные сообщения об обстреле.

— Сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности, — написал полковник.

Ранее сообщалось, что по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

Позже в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, было выпущено восемь ракет.