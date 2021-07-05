ленинградский вокзал

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В июле въезд на парковку Ленинградского вокзала в Москве временно ограничат из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Российской железной дороги (РЖД).

Ремонтные работы будут проводить в период с 5 по 30 июля 2021 года. Стоянка находится в районе западного фасада вокзала, возле участка посадки и высадки поездов дальнего следования, уточнили в ведомстве.

— Парковка будет закрыта для въезда и выезда с 00:00 6 июля до 00:00 8 июля, с 12:00 12 июля до 12:00 14 июля, с 12:00 26 июля до 12:00 28 июля, — пояснили в РЖД.

Кроме того, из-за ремонтных работ для москвичей и гостей столицы будет закрыт подъезд № 3. Попасть на Ленинградский вокзал можно будет только через центральный вход, говорится на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что движение на Советской улице в столице ограничат из-за реконструкции станции Толстопальцево Киевского направления МЖД с 1 июля по 25 августа. Кроме того, с 1 июля по 1 октября в Москве будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.