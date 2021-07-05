Карту названных в честь ученых улиц опубликовали на mos.ru

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Интерактивная карта столичных улиц, которые названы в честь выдающихся ученых, появилась на портале mos.ru. Проект получил название «Наука в городе» и создан в Год науки и технологий, объявленный в стране в 2021-м.

На карте отмечены более 180 улиц, проспектов, площадей и переулков, получивших свое название в память о людях,исследования и открытия которых повлияли на мировую науку и жизнь человечества. В их число вошли отечественные и зарубежные выдающиеся физики, математики, географы, биологи, химики, историки, а также изобретатели и путешественники.

Некоторые ученые имеют мировую известность, как, например, Андрей Сахаров или Дмитрий Менделеев. Имена других знакомы не всем. Проект позволит восполнить пробелы и познакомиться с достижениями тех, чьи имена значатся на адресных табличках.

Чтобы узнать о биографии научного деятеля, нужно навести курсор на обозначенную на карте точку. При этом также появится портрет ученого и информация об улице.

Наибольшее количество площадей, улиц и проспектов, носящих имена выдающихся ученых, находится на юго-западе столицы, где увековечено 38 имен, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.