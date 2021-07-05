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Дарвиновский музей объявил программу к выставке «Музей искусственной истории»

Ольга Маркова

Развлечения
Дарвиновский музей объявил программу к выставке «Музей искусственной истории»
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

В Государственном Дарвиновском музее проходит выставка работ выпускников магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и Высшей школы экономики. К ней подготовлена обширная программа экскурсий, видеопоказов и мастер-классов.

В четверг, 8 июля, посетители музея смогут принять участие в экскурсии по выставке с куратором и увидеть видеоарт Мириам Симун «Твоя потребность дышать — ложь» и Ильи Федотова-Федорова «Бабочка и летучая мышь убегают из сказки».

Экскурсии по выставке также пройдут 11, 15, 17, 22, 29 и 31 июля. Видеоарт в кинозале можно будет посмотреть 15, 22 и 29 июля.

Также в рамках программы 17 и 31 июля состоится перформанс «п(л)отное». А в четверг, 29 июля, можно принять участие в инклюзивном мастер-классе по превращению рисунков в мультфильм на крыше музея.

Участие в событиях по регистрации и билету в музей, сообщается на сайте организации.

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