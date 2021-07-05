Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 13 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 6557 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2651 и 1828 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 14 540 пациентов. Специалисты также зафиксировали 654 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях течения COVID-19 у привитых. По его словам, лечение от коронавируса протекает одинаково у привитых и непривитых, однако у вакцинированных граждан более благоприятные прогнозы.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».