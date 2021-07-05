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Андрей Бочкарев заявил о планах расширить электродепо «Владыкино»

Илья Ашуров

Город
Андрей Бочкарев заявил о планах расширить электродепо «Владыкино»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти столицы планируют расширение электродепо «Владыкино», которое находится на северо-востоке города. Производственные мощности увеличат за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для отстоя и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метрополитена. Расширение производственных мощностей депо необходимо для поддержания высокого уровня работы московского метро, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в планах — строительство двух новых пролетов отстойно-ремонтного корпуса, здания эксплуатационного персонала, склада оборудования для эскалаторов, теплосети и многого другого. Также будут реконструированы вагономоечная станция и очистные сооружения, тельферная эстакада и наружные инженерные сети канализации и водопровода.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что общая площадь зданий составит 17,7 тысячи квадратных метров. В строительстве будут применяться долговечные и износостойкие материалы.

Также рядом с обновленным электродепо организуют систему автомобильных дорог, которая будет обеспечивать подъезды к зданиям.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что возведение основных конструкций станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена завершено наполовину.

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