Опыт Москвы по выпуску «зеленых» облигаций будет востребован другими регионами России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Опыт российской столицы по выпуску «зеленых» облигаций будет востребован другими субъектами России. Об этом в понедельник, 5 июля, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

— Мы считаем, что рынок «зеленого» финансирования имеет в России очень хорошие перспективы, особенно для субъектов Российской Федерации, которые активно финансируют мероприятия по развитию общественного транспорта, улучшению качества воздуха и другие экологические проекты, — сказала она.

По ее словам, те регионы, которым удастся привлечь средства с помощью «зеленого» финансирования, смогут эффективно осуществлять на своей территории новые устойчивые проекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Багреева также напомнила, что в конце мая Москва уже отличилась успешным размещением облигаций на сумму 70 миллиардов рублей. Средства от их выпуска были направлены на замену автобусов на электробусы, а также на строительство Большой кольцевой линии метро.

Напомним, московская биржа 27 мая разместила 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленых» облигаций города. Сбор книги заявок проводился 25 и 26 мая.