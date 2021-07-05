Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Опыт Москвы по выпуску «зеленых» облигаций будет востребован другими регионами России

Полина Долганова

Город
Опыт Москвы по выпуску «зеленых» облигаций будет востребован другими регионами России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Опыт российской столицы по выпуску «зеленых» облигаций будет востребован другими субъектами России. Об этом в понедельник, 5 июля, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

— Мы считаем, что рынок «зеленого» финансирования имеет в России очень хорошие перспективы, особенно для субъектов Российской Федерации, которые активно финансируют мероприятия по развитию общественного транспорта, улучшению качества воздуха и другие экологические проекты, — сказала она.

По ее словам, те регионы, которым удастся привлечь средства с помощью «зеленого» финансирования, смогут эффективно осуществлять на своей территории новые устойчивые проекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Багреева также напомнила, что в конце мая Москва уже отличилась успешным размещением облигаций на сумму 70 миллиардов рублей. Средства от их выпуска были направлены на замену автобусов на электробусы, а также на строительство Большой кольцевой линии метро.

Напомним, московская биржа 27 мая разместила 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленых» облигаций города. Сбор книги заявок проводился 25 и 26 мая.

Читайте также:
РоссияМоскваоблигации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте