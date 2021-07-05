«Гражданин своей эпохи»: Немоляева рассказала об ушедшем из жизни Владимире Меньшове

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Творчество Владимира Меньшова останется в веках, а современное поколение оценит его по достоинству в будущем. Об этом заявила актриса и друг семьи умершего режиссера Светлана Немоляева.

Актриса рассказала, что очень хорошо знала Меньшова, хотя им и не довелось работать вместе. Она часто бывала с ним на фестивалях и в поездках, а также работала с его женой Верой Алентовой.

По словам Немоляевой, Меньшов обладал редким комедийным даром. В отечественном кинематографе немногие могут сравниться с его талантом.

— У него были замечательные картины. Думаю, что они не устареют и молодежи будут близки: может быть, не сейчас, когда они еще совсем молодые и смотрят всякую ерунду по своему интернету. А когда они повзрослеют, то, конечно, оценят его дарование, его значимость, — сказала актриса.

Немоляева отметила способность Меньшова работать с актерами, а также его неповторимую режиссерскую мысль. Особое внимание она обратила на всеобъемлющую доброжелательность ушедшего из жизни деятеля искусства.

— Его картины никогда не были злыми, испепеляющими, уничтожающими все вокруг. Наоборот, они были очень светлыми, очень жизнерадостными, — добавила она.

Также артистка назвала Меньшова настоящим гражданином своей эпохи, человеком с сильной гражданской позицией, который говорил то, что считал нужным.

В заключение Немоляева выразила соболезнования родным и близким режиссера, передает ФАН.

Ранее стало известно, что Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.