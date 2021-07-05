Новую станцию МЦД могут построить рядом с метро «Сокольники»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Новый остановочный пункт Московских центральных диаметров (МЦД) может появиться недалеко от станции метро «Сокольники». Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил глава Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков.

— Рассматривается перспектива строительства нового остановочного пункта Митьково в месте пересечения Митьковской ветви с Русаковской улицей вблизи станции метро «Сокольники» Сокольнической и будущей Большой кольцевой линии, — сказал глава ведомства.

Также Глазков добавил, что в случае реализации проекта новый остановочный пункт будет расположен между станциями МЦД «Электрозаводская» и «Рижская».

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что протяженность линий столичного рельсового транспорта, включая метро и МЦД, к 2024 году составит одну тысячу километров. По его словам, масштабная программа развития метрополитена и железнодорожных путей выведет город в мировые лидеры по плотности сети рельсового транспорта. К такому выводу пришли эксперты международной компании BCG.