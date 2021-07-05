Суд оставил казанского стрелка под стражей до октября

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Басманный районный суд продлил арест казанского стрелка Ильназа Галявиева до октября. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

— 5 июля судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Галявиева Ильназа до 11 октября 2021 года, — сообщил представитель ведомства.

По его словам, ходатайство следователя рассмотрели в отсутствие Галявиева, поскольку он проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. 12 мая судья отправил стрелка в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.

Ранее «ВМ» сообщала, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в причинах, которые побудили Ильназа Галявиева напасть на учеников школы в Казани.